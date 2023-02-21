Устинова (Седова) Вера Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Седова) Вера Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962

Отец: Седов Анатолий

Мать: Седова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1986

Дочь: Арзаняева Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Устинов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
28.02.1989

Сын: Устинов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Устинов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1991

Дочь: Горбачева Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Устинов Евгений Александрович

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