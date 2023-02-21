Устинова (Седова) Вера Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962
Отец: Седов Анатолий
Мать: Седова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1986
Дочь: Арзаняева Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Устинов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1989
Сын: Устинов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Устинов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1991
Дочь: Горбачева Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Устинов Евгений Александрович