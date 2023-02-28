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Вшивцев Агафон Никитин

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Место рождения

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Вшивцев Никита Гордеевич

Мать: не указана

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Феодосия Агафоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Афонасий Агафонов

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Агафоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Елена Агафоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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