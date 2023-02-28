Вшивцев Агафон Никитин
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Вшивцев Никита Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Феодосия Агафоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вшивцев Афонасий Агафонов
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Агафоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Елена Агафоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763