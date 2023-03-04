Вшивцева (Мышкина) Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Феодосия Агафоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вшивцев Афонасий Агафонов
Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Агафоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Елена Агафоновна
Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763