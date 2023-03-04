Вшивцева (Мышкина) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Мышкина) Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Феодосия Агафоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вшивцев Афонасий Агафонов

Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Агафоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Елена Агафоновна

Отец ребёнка: Вшивцев Агафон Никитин

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Агафон Никитин

Место жительства
Неизвестно
Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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