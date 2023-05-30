Плотников Логин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Плотникова Елизавета Логиновна
Мать ребёнка: Плотникова Агафья Малафеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Плотников Степан Логинович
Мать ребёнка: Плотникова Агафья Малафеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Плотников Алексей Логинович
Мать ребёнка: Плотникова Агафья Малафеевна
Рождение ребёнка
14.10.1872
Дочь: Плотникова Пелагея Логиновна
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно