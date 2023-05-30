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Плотников Логин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Плотников Николай Тимофеевич

Мать: Плотникова Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Агафья Малафеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Плотникова Елизавета Логиновна

Мать ребёнка: Плотникова Агафья Малафеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Плотников Степан Логинович

Мать ребёнка: Плотникова Агафья Малафеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Плотников Алексей Логинович

Мать ребёнка: Плотникова Агафья Малафеевна

Рождение ребёнка
14.10.1872

Дочь: Плотникова Пелагея Логиновна

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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