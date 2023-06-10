Плотникова Агафья Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Плотникова Елизавета Логиновна
Отец ребёнка: Плотников Логин Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Плотников Степан Логинович
Отец ребёнка: Плотников Логин Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Плотников Алексей Логинович
Отец ребёнка: Плотников Логин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно