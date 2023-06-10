Плотникова Агафья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Агафья Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Плотникова Елизавета Логиновна

Отец ребёнка: Плотников Логин Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Плотников Степан Логинович

Отец ребёнка: Плотников Логин Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Плотников Алексей Логинович

Отец ребёнка: Плотников Логин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Логин Николаевич

Смерть
Неизвестно