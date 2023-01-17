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Пономарев Николай Федорович

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Место рождения

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Пономарев Федор Егорович

Мать: Пономарева Агафья Дмитриевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пономарев Максим Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Ирина Михайловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Ирина Михайловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Ирина Михайловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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