Пономарев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пономарев Максим Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно