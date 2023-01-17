Пономарев Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пономарев Егор Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пономарев Степан Федорович
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пономарев Николай Федорович
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно