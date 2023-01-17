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Пономарев Федор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пономарев Егор Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пономарев Степан Федорович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пономарев Иван Федорович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пономарев Иван Федорович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пономарев Николай Федорович

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Дмитриевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Агафья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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