Пономарева Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пономарев Максим Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Пономарев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Пономарев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно