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Пономарева Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пономарев Максим Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Пономарев Николай Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Пономарев Николай Федорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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