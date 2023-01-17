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Пономаренко Алексей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1918 ст.

Дочь: Пономаренко Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Пономаренко Агриппина Ефимовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918 ст.
Правобережная Соколка, Полтавська область
На 1918 год - крестьянин Местечка Соколки Кобелякского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Агриппина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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