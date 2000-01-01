Пономаренко Агриппина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Агриппина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1918 ст.

Дочь: Пономаренко Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Пономаренко Алексей Ефимович

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Алексей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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