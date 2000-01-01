Пономаренко Агриппина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1918 ст.
Дочь: Пономаренко Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Пономаренко Алексей Ефимович
Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно