Толстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна
Место рожденияусадьба Халмбибода, Фунбо, Уппсала, Королевство Швеция
Дата рождения17.11.1878
Дата смерти03.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1896
Муж: Толстой Лёв Львович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.06.1898
Сын: Толстой Лёв Львович
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
02.08.1900
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
04.08.1903
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
08.08.1905
Сын: Толстой Пётр Львович
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: Лундберг (Толстая) Нина Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
18.09.1908
Дочь: Сёдер (Толстая) Софья Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Толстой Александр Львович
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
02.07.1912
Сын: Толстой Теодор (Фёдор) Львович
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Толстой-Паус (Толстая) Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Рождение ребёнка
02.11.1915
Дочь: Стрейфферт (Толстая) Дарья Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович
Смерть
03.05.1933
Рождение ребёнка
18.11.1940
Отец ребёнка: Толстой Никита Львович