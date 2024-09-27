Толстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна

Толстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна

avatar

Место рождения

усадьба Халмбибода, Фунбо, Уппсала, Королевство Швеция

Дата рождения

17.11.1878

Дата смерти

03.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1896

Муж: Толстой Лёв Львович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.06.1898

Сын: Толстой Лёв Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1900

Сын: Толстой Павел Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1903

Сын: Толстой Никита Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
08.08.1905

Сын: Толстой Пётр Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: Лундберг (Толстая) Нина Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
18.09.1908

Дочь: Сёдер (Толстая) Софья Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Толстой Александр Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
02.07.1912

Сын: Толстой Теодор (Фёдор) Львович

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Толстой-Паус (Толстая) Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1915

Дочь: Стрейфферт (Толстая) Дарья Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лёв Львович

Смерть
03.05.1933
Рождение ребёнка
18.11.1940

Сын: Толстой Стефан (Степан)

Отец ребёнка: Толстой Никита Львович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.