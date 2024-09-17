Толстой Никита Львович
Место рожденияимение Хальмбюбуда, деревня Фунбо, Уппсала, Королевство Швеция
Дата рождения04.08.1903
Дата смерти25.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кемп Диана
Бракосочетание
1936
Жена: Толстой (Херлин) Улла
Рождение ребёнка
08.05.1938
Дочь: Чельберг (Толстой) Мария
Мать ребёнка: Толстой (Херлин) Улла
Рождение ребёнка
18.11.1940
Мать ребёнка: Толстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.09.1972
Сын: Толстой Даниил
Мать ребёнка: Кемп Диана
Рождение ребёнка
27.01.1974
Дочь: Толстой Надежда
Мать ребёнка: Кемп Диана
Смерть
25.09.1992