Толстой Никита Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Никита Львович

Толстой Никита Львович

Место рождения

имение Хальмбюбуда, деревня Фунбо, Уппсала, Королевство Швеция

Дата рождения

04.08.1903

Дата смерти

25.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903

Отец: Толстой Лёв Львович

Мать: Толстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кемп Диана

Бракосочетание
1936

Жена: Толстой (Херлин) Улла

Рождение ребёнка
08.05.1938

Дочь: Чельберг (Толстой) Мария

Мать ребёнка: Толстой (Херлин) Улла

Рождение ребёнка
18.11.1940

Сын: Толстой Стефан (Степан)

Мать ребёнка: Толстая (Вестерлунд) Дора (Сигню Доротея) Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.09.1972

Сын: Толстой Даниил

Мать ребёнка: Кемп Диана

Рождение ребёнка
27.01.1974

Дочь: Толстой Надежда

Мать ребёнка: Кемп Диана

Смерть
25.09.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.