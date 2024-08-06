Кравцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Мария

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Из Черниговской области (на севере Украины)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Трофим

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Кравцов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Кравцов Трофим

Черниговская область (на севере Украины)
Смерть
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Умерла от заражения после травмы (наступила корова)

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