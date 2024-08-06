Кравцова Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Из Черниговской области (на севере Украины)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцов Трофим
Рождение ребёнка
05.05.1921
Отец ребёнка: Кравцов Трофим
Черниговская область (на севере Украины)
Смерть
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Умерла от заражения после травмы (наступила корова)