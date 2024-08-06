Кравцов Трофим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравцов Трофим

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Из Черниговской области (на севере Украины)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донских (Кравцова) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Кравцов Павел Трофимович

Мать ребёнка: Кравцова Мария

Черниговская область (на севере Украины)
Смерть
1961
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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