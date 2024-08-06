Кравцов Трофим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Из Черниговской области (на севере Украины)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донских (Кравцова) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1921
Мать ребёнка: Кравцова Мария
Черниговская область (на севере Украины)
Смерть
1961
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край