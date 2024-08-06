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Кравцов Павел Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1921

Дата смерти

05.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1921

Отец: Кравцов Трофим

Мать: Кравцова Мария

Черниговская область (на севере Украины)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: Крючкова (Кравцова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.07.1952

Дочь: Шкумат (Кравцова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.12.1955

Дочь: Карелина (Кравцова) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.1957

Дочь: Кравцова (Кравцова) Алла Павловна

Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
05.02.1979
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Осложнение после операции

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