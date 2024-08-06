Кравцов Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1921
Дата смерти05.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1921
Отец: Кравцов Трофим
Мать: Кравцова Мария
Черниговская область (на севере Украины)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1950
Дочь: Крючкова (Кравцова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.07.1952
Дочь: Шкумат (Кравцова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.12.1955
Дочь: Карелина (Кравцова) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.09.1957
Дочь: Кравцова (Кравцова) Алла Павловна
Мать ребёнка: Кравцова (Жульнитова) Регина Дмитриевна
Смерть
05.02.1979
Осложнение после операции