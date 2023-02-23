?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ваньшина Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Д. Окуловка Софрон Акимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Д. Окуловка Софрон Акимович
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно