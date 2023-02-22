Вологина Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти28.10.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов
Рождение ребёнка
27.06.1843
Дочь: Афимья Васильева
Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов
Рождение ребёнка
23.02.1845
Дочь: Штырова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1848
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1873
Причина смерти: Простуда