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Вологина Марфа Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

28.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов

Рождение ребёнка
27.06.1843

Дочь: Афимья Васильева

Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов

Рождение ребёнка
23.02.1845

Дочь: Штырова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1848

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Вологин Василий Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Василий Федотов

Смерть
28.10.1873
Причина смерти: Простуда
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