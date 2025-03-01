Свиридова Акулина Ивановна
женский, родилась 1732 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свиридов Семион Иванович1735 ст. г.р.
Дети
Свиридова Василиса Семёновна1755 ст. г.р.
Свирин Денис Семионович1760 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Свиридова Василиса Семёновна
Отец ребёнка: Свиридов Семион Иванович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Отец ребёнка: Свиридов Семион Иванович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Свиридов Макар Семионович
Отец ребёнка: Свиридов Семион Иванович
Смерть
Неизвестно