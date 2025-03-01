Свиридова Акулина Ивановна 1732 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Свиридова Акулина Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1732 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Свиридов Семион Иванович1735 ст. г.р.
Дети
Свиридова Василиса Семёновна1755 ст. г.р.
Свирин Денис Семионович1760 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Семион Иванович

Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Свиридова Василиса Семёновна

Отец ребёнка: Свиридов Семион Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Свирин Денис Семионович

Отец ребёнка: Свиридов Семион Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Свиридов Макар Семионович

Отец ребёнка: Свиридов Семион Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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