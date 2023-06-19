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Свиридов Семион Иванович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Иван Ефимович

Мать: Свиридова Татьяна Романовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Василиса Семионовна

Мать ребёнка: Свиридова Акулина Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Макар Семионович

Мать ребёнка: Свиридова Акулина Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Денис Семионович

Мать ребёнка: Свиридова Акулина Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно