Свиридов Семион Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Василиса Семионовна
Мать ребёнка: Свиридова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Макар Семионович
Мать ребёнка: Свиридова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Денис Семионович
Мать ребёнка: Свиридова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно