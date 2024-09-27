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Тимофей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Евдоким Карпович

Мать: Мария Андрианова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Марфа Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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