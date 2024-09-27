Тимофей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Евдоким Карпович
Мать: Мария Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Трифоновна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Марфа Трифоновна
Смерть
Неизвестно