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Евдоким Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Карп Трофимович

Мать: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тимофей Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Андрианова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Егор Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Андрианова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Мария Андрианова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андрианова

Смерть
Неизвестно