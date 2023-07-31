Евдоким Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Карп Трофимович
Мать: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тимофей Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Андрианова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Егор Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Андрианова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Мария Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андрианова
Смерть
Неизвестно