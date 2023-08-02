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Пелагея Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Романова

Отец ребёнка: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Николай Романов

Отец ребёнка: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Романов

Отец ребёнка: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Миронов Василий Романов

Отец ребёнка: Роман Миронов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Романова

Отец ребёнка: Роман Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Миронов

Смерть
Неизвестно
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