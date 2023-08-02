Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Романова
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Николай Романов
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Романов
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Роман Миронов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Романова
Отец ребёнка: Роман Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Миронов
Смерть
Неизвестно