Григорий Корнилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Корнилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Воробьёв Корнил Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Варлам Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адриан Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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