Григорий Корнилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Воробьёв Корнил Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Варлам Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адриан Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно