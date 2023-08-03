Иван Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Роман Миронов

Мать: Пелагея Григорьева

Смерть
Неизвестно