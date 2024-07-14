Кононенко Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононенко Ольга

Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононенко Ольга

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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