Кононенко Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононенко Василий
Рождение ребёнка
01.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононенко Василий
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно