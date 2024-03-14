Косопалов Андрей Федорович
Место рождениядеревня Михайловская Плесский приход Каргопольского уезда Архангельской губернии
Дата рождения18.05.1898
Дата смерти23.06.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1898
деревня Михайловская Плесский приход Каргопольского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1933
Дочь: Ошуркова Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Косопалова Екатерина Федоровна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
23.06.1948