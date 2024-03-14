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Косопалов Андрей Федорович

Место рождения

деревня Михайловская Плесский приход Каргопольского уезда Архангельской губернии

Дата рождения

18.05.1898

Дата смерти

23.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1898

Отец: Косопалов Федор Петрович

Мать: Косопалова Марфа Степановна

деревня Михайловская Плесский приход Каргопольского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1933

Дочь: Ошуркова Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Косопалова Екатерина Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
23.06.1948
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