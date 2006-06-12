Ошуркова (Косопалова) Тамара Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1933
Дата смерти12.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933
Бракосочетание
26.04.1958
Рождение ребёнка
25.03.1959
Дочь: Ефимова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ошурков Михаил Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ошурков Михаил Павлович
Смерть
12.06.2006