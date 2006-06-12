Ошуркова (Косопалова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Косопалова) Тамара Андреевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

13.05.1933

Дата смерти

12.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933

Отец: Косопалов Андрей Федорович

Мать: Косопалова Екатерина Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
26.04.1958

Муж: Ошурков Михаил Павлович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1959

Дочь: Ефимова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ошурков Михаил Павлович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Михаил Павлович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
12.06.2006
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