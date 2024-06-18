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Попов Василий Евлампиев

Место рождения

Ачит, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 18.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Евлампий

Мать: не указана

Ачит, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Густокашина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: (Попова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Густокашина) Анна Васильевна

Ачит, Ачитский, Свердловская область
Восприемники: села Ачита крестьянская девица Анастасия Васильева Густокатина
Рождение ребёнка
Около 25.05.1914

Сын: Попов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Густокашина) Анна Васильевна

Ачит, Ачитский, Свердловская область
Восприемники: села Ачита уволенный в запас армии младший унтер-офицер Павел Иосифов Новоселов.
Смерть
Около 18.07.1915

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