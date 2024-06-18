Попов Василий Евлампиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 18.07.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Евлампий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1912
Дочь: (Попова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Густокашина) Анна Васильевна
Восприемники: села Ачита крестьянская девица Анастасия Васильева Густокатина
Рождение ребёнка
Около 25.05.1914
Мать ребёнка: Попова (Густокашина) Анна Васильевна
Восприемники: села Ачита уволенный в запас армии младший унтер-офицер Павел Иосифов Новоселов.
Смерть
Около 18.07.1915