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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3153Ачитское (Ачитская крепость), сел.при рч. Ачите.21станов. кварт.3799471110Церквей православных 2. Волостное правление. Сельское управление. Приходское училище. Почтовая станция. Этап. Хлебный магазин. Пожарных сараев 2. Заводов: кирпичных 2, см Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
987. Ачитское (Ачитская крепость), село бывшее государственное, при речке Ачите, дворов 297, жителей 1782, првл. (уездный город в 21 версте), 2 церкви православные, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ачит2152352041813163266343066961
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) село Ачит, на р. Ачите, церк., женск. и муж. зем. шк., вол. правл., кварт.: зем. начал. и стан. прист., зем. станц., фельдш. пун., почт. конт., ярм.: 2 февр., (Сретенс Показать все Ачитское общество50313061414Бывшие государственныеПравославныеРусские21—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Ачит, с. 761144416573101русские3098татары2Ачитскойр. Ачитст. Уфимка16тракт. кооп., агр. п.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10545Ачитпгт56°48'с.ш.57°54'в.д.O-40-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000051рп Ачитрабочий поселок