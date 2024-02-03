Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Силкина) Наталья Сергеевна

Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

С 01.07.1984 по 02.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.07.1984 по 02.07.1984

Отец: Силкин Сергей Викторович

Мать: Силкина (Степанова) Людмила Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 2008

Дочь: (Новикова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Викторович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.2014

Сын: Новиков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Викторович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.