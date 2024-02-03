Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияС 01.07.1984 по 02.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.07.1984 по 02.07.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 2008
Дочь: (Новикова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Викторович
Рождение ребёнка
27.12.2014
Отец ребёнка: Новиков Андрей Викторович