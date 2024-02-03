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Силкин Сергей Викторович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

04.06.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силкина (Степанова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
С 01.07.1984 по 02.07.1984

Дочь: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Силкина (Степанова) Людмила Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Между 01.07.1987 и 02.07.1987

Сын: Силкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Силкина (Степанова) Людмила Ивановна

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

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