Силкин Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения04.06.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 01.07.1984 по 02.07.1984
Дочь: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Силкина (Степанова) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Между 01.07.1987 и 02.07.1987
Сын: Силкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Силкина (Степанова) Людмила Ивановна
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область