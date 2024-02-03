Новиков Андрей Викторович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1983 и 1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1983 и 1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 2008
Дочь: (Новикова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.12.2014
Мать ребёнка: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна