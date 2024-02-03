Новиков Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Андрей Викторович

Новиков Андрей Викторович

Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Между 1983 и 1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1984 по 1984 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1983 и 1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 2008

Дочь: (Новикова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.2014

Сын: Новиков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Новикова (Силкина) Наталья Сергеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.