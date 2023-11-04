Шиликова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиликова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиликов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиликова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусенко Галина Михайловна

Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1928

Дочь: Кочетова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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