Шиликова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиликов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиликова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусенко Галина Михайловна
Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1928
Дочь: Кочетова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Шиликов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно