Кочетова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1928

Дата смерти

04.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1928

Отец: Шиликов Михаил Алексеевич

Мать: Шиликова Елена

Рождение ребёнка
19.09.1952

Дочь: Кривова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Кочетов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
08.12.1956

Дочь: Петрова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кочетов Павел Ефимович

Смерть
04.11.2003
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