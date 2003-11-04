Кочетова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1928
Дата смерти04.11.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1928
Отец: Шиликов Михаил Алексеевич
Мать: Шиликова Елена
Рождение ребёнка
19.09.1952
Дочь: Кривова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Кочетов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
08.12.1956
Дочь: Петрова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кочетов Павел Ефимович
Смерть
04.11.2003