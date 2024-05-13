Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Правсковья Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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