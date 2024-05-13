Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Правсковья Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Степанович
Смерть
Неизвестно