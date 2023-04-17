Новикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочь

Новикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Новиков Семен Борисов сын

Отец ребёнка: Новиков Борис Леонтьев сын

Рождение ребёнка
1751

Сын: Новиков Сергей Борисов сын

Отец ребёнка: Новиков Борис Леонтьев сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Борис Леонтьев сын

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close