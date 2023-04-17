Новикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Новиков Семен Борисов сын
Отец ребёнка: Новиков Борис Леонтьев сын
Рождение ребёнка
1751
Сын: Новиков Сергей Борисов сын
Отец ребёнка: Новиков Борис Леонтьев сын
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно