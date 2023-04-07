Новиков Сергей Борисов сын
мужской, родился 1751
умер Неизвестно
ОтецНовиков Борис Леонтьев сын1717 г.р.
МатьНовикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочьОколо 1718 г.р.
Супруги
Новикова Марья Мартынова дочь1760 г.р.
Дети
Новиков Ярофей Сергеев сын1787 г.р.
Новиков Андрей Сергеев сынОколо 1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Новиков Ярофей Сергеев сын
Мать ребёнка: Новикова Марья Мартынова дочь
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Новиков Андрей Сергеев сын
Мать ребёнка: Новикова Марья Мартынова дочь
Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно