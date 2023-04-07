Новиков Сергей Борисов сын 1751 — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Сергей Борисов сын

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился 1751

умер Неизвестно

Отец
Новиков Борис Леонтьев сын1717 г.р.
Мать
Новикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочьОколо 1718 г.р.
Супруги
Новикова Марья Мартынова дочь1760 г.р.
Дети
Новиков Ярофей Сергеев сын1787 г.р.
Новиков Андрей Сергеев сынОколо 1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Новиков Борис Леонтьев сын

Мать: Новикова (Хромцова) Парасковья Никитина дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Марья Мартынова дочь

Рождение ребёнка
1787

Сын: Новиков Ярофей Сергеев сын

Мать ребёнка: Новикова Марья Мартынова дочь

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Новиков Андрей Сергеев сын

Мать ребёнка: Новикова Марья Мартынова дочь

Место жительства
1816

Смерть
Неизвестно

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