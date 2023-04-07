Новиков Борис Леонтьев сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Борис Леонтьев сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Около 1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Новиков Семен Борисов сын

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Никитина дочь

Место жительства
1744
Рождение ребёнка
1751

Сын: Новиков Сергей Борисов сын

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Никитина дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Парасковья Никитина дочь

Смерть
Около 1758