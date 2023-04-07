Новиков Борис Леонтьев сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиОколо 1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Новиков Семен Борисов сын
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Никитина дочь
Место жительства
1744
Рождение ребёнка
1751
Сын: Новиков Сергей Борисов сын
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Никитина дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1758