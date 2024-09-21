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Зенкин Авдей Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Зенкин Адриан Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Феодора Евдокимовна

Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Зенкина (Кудрявцова) Феврония Меркуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1859

Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Авдеевна

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Зенкин Иван Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Зенкин Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1863

Дочь: Зенкина (Зенкина) Ольга Авдеевна

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Зенкин Николай Авдеевич

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Зенкин Илья Авдеевич

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1869

Дочь: Зенкина (Зенкина) Евдокия Авдеевна

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1871

Сын: Зенкин Михаил Авдеевич

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1874

Сын: Зенкин Ефим Авдеевич

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.12.1876

Дочь: Зенкина (Зенкина) Ульяна Авдеевна

Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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