Зенкин Авдей Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Зенкин Адриан Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
14.09.1859
Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Авдеевна
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Зенкин Иван Авдеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Зенкин Иван Авдеевич
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.07.1863
Дочь: Зенкина (Зенкина) Ольга Авдеевна
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
14.12.1864
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.07.1866
Сын: Зенкин Илья Авдеевич
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
15.02.1869
Дочь: Зенкина (Зенкина) Евдокия Авдеевна
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.11.1871
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.03.1874
Сын: Зенкин Ефим Авдеевич
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.12.1876
Дочь: Зенкина (Зенкина) Ульяна Авдеевна
Мать ребёнка: Зенкина Феодора Евдокимовна
Смерть
Неизвестно