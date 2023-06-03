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Зенкин Адриан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Зенкин Леонтий Михайлович

Мать: не указана

Леонтий Михайлович Зенкин - приемный отец.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Зенкина Марфа Адриановна

Мать ребёнка: Зенкина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Зенкин Корней Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Зенкин Иван Адрианович

Мать ребёнка: Зенкина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Зенкин Ефим Адрианович

Мать ребёнка: Зенкина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Степанида

Смерть
Неизвестно