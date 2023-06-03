Зенкин Адриан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: Зенкин Леонтий Михайлович
Мать: не указана
Леонтий Михайлович Зенкин - приемный отец.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Зенкина Марфа Адриановна
Мать ребёнка: Зенкина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Зенкина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Зенкина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкина Степанида
Смерть
Неизвестно