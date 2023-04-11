Пиньков Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиньков Степан Ефимович

Пиньков Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинькова Матрона Георгиевна

Место жительства
1912 ст.
Щепетлева, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.

Дочь: Пинькова Анна Степановна

Мать ребёнка: Пинькова Матрона Георгиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.