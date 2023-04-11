Пинькова Матрона Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинькова Матрона Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.

Дочь: Пинькова Анна Степановна

Отец ребёнка: Пиньков Степан Ефимович

Место жительства
1912 ст.
Щепетлева, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиньков Степан Ефимович

Смерть
Неизвестно