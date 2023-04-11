Пинькова Матрона Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.
Дочь: Пинькова Анна Степановна
Отец ребёнка: Пиньков Степан Ефимович
Место жительства
1912 ст.
Щепетлева, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно