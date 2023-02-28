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Синицына Анастасия Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1871

Отец: Шувалов Никита Леонтьевич

Мать: Шувалова Агафья Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1891

Муж: Синицын Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
28.12.1891

Сын: Синицын Василий Ефимович

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1893

Дочь: Иванова Ефросинья Синицына

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Синицын Пмв Борис Ефимович

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Синицын Иван Ефимович

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1899

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1901

Дочь: Наталья Синицына

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1906

Дочь: Устинья Синицына

Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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