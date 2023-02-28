Синицына Анастасия Шувалова
Место рождения
Дата рождения26.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1871
Бракосочетание
03.?.1891
Рождение ребёнка
28.12.1891
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
22.09.1893
Дочь: Иванова Ефросинья Синицына
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Синицын Пмв Борис Ефимович
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
29.08.1897
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
02.06.1899
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
27.08.1901
Дочь: Наталья Синицына
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
06.07.1906
Дочь: Устинья Синицына
Отец ребёнка: Синицын Ефим Филиппович
Смерть
Неизвестно