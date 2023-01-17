Синицын Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения28.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1891
Бракосочетание
23.?.1911
Рождение ребёнка
16.08.1912
Сын: Синицын Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова
Рождение ребёнка
28.09.1913
Сын: Синицын Вов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова
Рождение ребёнка
16.02.1918
Мать ребёнка: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова
Смерть
Неизвестно