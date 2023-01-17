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Синицын Василий Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1891

Отец: Синицын Ефим Филиппович

Мать: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1911

Жена: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова

Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Синицын Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Синицын Вов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Синицын Иван Васильевич

Мать ребёнка: Синицына Зинаида (Ирина) Мохонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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