Синицын Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения08.10.1871
Дата смерти31.10.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871
Бракосочетание
03.?.1891
Рождение ребёнка
28.12.1891
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
22.09.1893
Дочь: Иванова Ефросинья Синицына
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
18.07.1895
Сын: Синицын Пмв Борис Ефимович
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
29.08.1897
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
02.06.1899
Дочь: Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
27.08.1901
Дочь: Наталья Синицына
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Рождение ребёнка
06.07.1906
Дочь: Устинья Синицына
Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова
Смерть
31.10.1906