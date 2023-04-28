Синицын Ефим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Ефим Филиппович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.10.1871

Дата смерти

31.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871

Отец: Синицын (казенный Крестьянин) Филипп Кузьмич

Мать: Синицына Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1891

Жена: Синицына Анастасия Шувалова

Рождение ребёнка
28.12.1891

Сын: Синицын Василий Ефимович

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1893

Дочь: Иванова Ефросинья Синицына

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Синицын Пмв Борис Ефимович

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Синицын Иван Ефимович

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1899

Дочь: Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1901

Дочь: Наталья Синицына

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1906

Дочь: Устинья Синицына

Мать ребёнка: Синицына Анастасия Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
31.10.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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