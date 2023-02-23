Шувалова Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Агафья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

14.04.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1869

Сын: Шувалов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1871

Дочь: Синицына Анастасия Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1873

Сын: Шувалов Яков Никитич

Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Антонова Устинья Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич

Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Никита Леонтьевич

Смерть
14.04.1877
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