Шувалова Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти14.04.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1869
Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1871
Дочь: Синицына Анастасия Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.04.1873
Сын: Шувалов Яков Никитич
Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Антонова Устинья Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Матвей Никитич
Отец ребёнка: Шувалов Никита Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1877