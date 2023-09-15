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Шувалов Яков Никитич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1873

Отец: Шувалов Никита Леонтьевич

Мать: Шувалова Агафья Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1892

Жена: Шувалова Евдокия Румянцева

Рождение ребёнка
29.06.1893

Дочь: Февронья Яковлевна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: Титова Агафья Шувалова

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Шувалов Адриан Яковлевич

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Шувалов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1905

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Шувалов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Шувалов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Шувалов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
284-й пехотный Венгровский полк
Смерть
Неизвестно
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