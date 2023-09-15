Шувалов Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения26.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1873
Бракосочетание
27.?.1892
Рождение ребёнка
29.06.1893
Дочь: Февронья Яковлевна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: Титова Агафья Шувалова
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
22.08.1901
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
26.06.1903
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
19.02.1905
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
20.08.1908
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
16.10.1911
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Рождение ребёнка
06.11.1912
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Румянцева
Военная служба
Неизвестно
284-й пехотный Венгровский полк
Смерть
Неизвестно