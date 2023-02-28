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Титова Агафья Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895

Отец: Шувалов Яков Никитич

Мать: Шувалова Евдокия Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1922

Сын: Титов Вов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.06.1949

Муж: Титов Пмв Василий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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