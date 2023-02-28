Титова Агафья Шувалова
Место рождения
Дата рождения17.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895
Отец: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1922
Сын: Титов Вов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Титов Пмв Василий Евдокимович
Бракосочетание
16.06.1949
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область