Шувалова Евдокия Румянцева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Евдокия Румянцева

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874

Отец: Румянцев (унтер-Офицер) Петр Афанасьевич

Мать: Румянцева Прасковья Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1892

Муж: Шувалов Яков Никитич

Рождение ребёнка
29.06.1893

Дочь: Февронья Яковлевна

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1895

Дочь: Титова Агафья Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Шувалов Адриан Яковлевич

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Шувалов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1905

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Сын: Шувалов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Шувалов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Шувалов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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