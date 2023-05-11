Шувалова Евдокия Румянцева
Место рождения
Дата рождения12.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874
Бракосочетание
27.?.1892
Муж: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
29.06.1893
Дочь: Февронья Яковлевна
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
17.02.1895
Дочь: Титова Агафья Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
22.08.1901
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
26.06.1903
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
19.02.1905
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
20.08.1908
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
16.10.1911
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Рождение ребёнка
06.11.1912
Отец ребёнка: Шувалов Яков Никитич
Смерть
Неизвестно